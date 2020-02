Stasera in TV, programmazione 1 Febbraio 2020: Ciro Immobile a C'è Posta per te

Il sabato sera della TV italiana si gioca come sempre tra Rai 1 e Canale 5. Questa sera, ancora una volta, la sfida sarà tra Maria De Filippi, con C'è posta per te ed il film in onda su Rai 1. Italia 1 come sempre dedicherà la propria programmazione ai più giovani, con Minions.

Stasera in TV - 1 Febbraio 2020

RAI 1

20:35 - In diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston Prima del Festival di Sanremo 2020

20:45 - Soliti ignoti, il Ritorno

21:45 - Wonder

RAI 2

20:30 - TG 20:30

21:05 - FBI - Salvezza - Vittime

22:35 - Blue Bloods: Il Nuovo Capo

RAI 3

20:20 - Le parole della settimana

21:30 - Lazzaro felice

RAI 4

20:32 - Criminal Minds

21:20 - Narcos 3, episodio 3

22:20 - Narcos 3, episodio 4

Rete 4

20:30 - Stasera Italia Weekend

21:27 - Pari e Dispari

Canale 5

20:40 - Striscia la Notizia - La voce della resilienza

21:20 - C'è posta per te

Italia 1

20:21 - CSI Miami

21:16 - Minions

Ancora una volta, quindi, la sfida si giocherà tutta tra le due reti generaliste per eccellenza. Rai 1 proporrà Wonder, il film di Stephen Chbosky con Owen Wilson e Julia Roberts, che cercherà di sfilare lo scettro di regina del sabato sera a Maria De Filippi, che tornerà nuovamente su Canale 5 con il suo C'è posta per te.

Ospiti speciali dello show della De Filippi saranno Jessica Melena e suo marito Ciro Immobile, il bomber della Lazio e capocannoniere del campionato italiano. La settimana prossima C'è Posta per te non andrà in onda a causa di Sanremo 2020, mentre tornerà dal weekend successivo.