Stasera in TV - programmazione del 13 Febbraio: ancora pausa per Don Matteo

Dopo la pausa per Sanremo 2020, la programmazione della Rai è di nuovo in standby per fare spazio alla due giorni di Coppa Italia. Dopo l'appuntamento di ieri sera, è la volta dell'altra gara d'andata delle semifinali. Ecco la programmazione completa di stasera.

Programmi TV - Giovedì 13 Febbraio

RAI 1

20:00 - TG1

20:30 - Coppa Italia 2019/2020: Milan vs Juventus

23:00 - Porta a Porta

23:20 - TG1 60 Secondi

RAI 2

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Love is All You Need

23:25 - Stracult Live Show

RAI 3

20:00 - Blob

20:20 - Nuovi Eroi

20:45 - Un Posto al Sole

21:20 - Skianto

23:15 - Grazie dei Fiori - Ribelli

23:59 - TG3

Rete 4

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Dritto e Rovescio

Canale 5

20:00 - TG5

20:40 - Striscia La Notizia

21:21 - Allied - Un'ombra nascosta

22:15 - TGCom

23:44 - Van Gogh - Tra il grano ed il cielo

Italia 1

20:25 - CSI Miami

21:20 - Le Iene Show

La7

20:00 - TG La7

20:35 - Otto e mezzo

21:15 - Piazza Pulita

Per la seconda sera consecutiva, l'appuntamento cardine della tv italiana resta il calcio. Questa sera si sfideranno Milan e Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia. E' questo il motivo per cui non andrà in onda la puntata settimanale di Don Matteo, che tornerà regolarmente su Rai1 il prossimo 20 Febbraio con le nuove avventure del prete più amato della TV.

