Stasera in TV, programmazione del 4 Febbraio: inizia Sanremo!

Inizia questa sera la "pausa" annuale per la maggior parte delle reti generaliste, che hanno sospeso la programmazione classica per fare spazio a Sanremo 2020. Per coloro che non seguiranno il Festival della Canzone Italiana, però, non mancheranno le alternative. Ecco la programmazione televisiva di oggi 4 Febbraio 2020.

Programmazione del 4 Febbraio 2020

Rai 1

20:00 - TG1

20:30 - Prima Festival

20:40 - 70esimo Festival della canzone italiana

Rai 2

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Big Hero 6

23:00 - Cars 2

Rai 3

20:00 - Blob

20:20 - Nuovi Eroi

20:45 - Un Posto al Sole (qui le anticipazioni della puntata di oggi)

21:20 - #Cartabianca

23:59 - TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Sempre più fuori dal coro

Canale 5

20:00 - TG5

20:40 - Striscia la notizia

21:21 - Ma che bella sorpresa

22:15 - TGcom

23:19 - La grande bellezza

Italia 1

20:19 - La pupa ed il secchione - La clip best

20:25 - CSI Miami

21:25 - La pupa e il secchione e viceversa

23:59 - Sex Movie in 4D

La7

20:00 - TG La7

20:35 - Otto e Mezzo

21:15 - Di Martedì

Gli occhi sono ovviamente tutti puntati sulla prima puntata di Sanremo 2020, che potrà essere seguita oltre che su Rai 1 anche su RaiPlay. Tra gli ospiti di questa sera troviamo Rula Jebreal, che insieme a Diletta Leotta affiancherà Amadeus, ma anche Al Bano e Romina, Emma Marroe ed il cast dell'ultimo film di Gabriele Muccino.