Stasera in TV - i programmi di stasera 7 Febbraio 2020

Inizia ufficialmente oggi il weekend, e gran parte della programmazione televisiva abituale delle reti generaliste va in pausa per il fine settimana, anche a causa di Sanremo 2020 che sta macinando ascolti da record e sta superando qualsiasi aspettative. Vediamo però cosa hanno in serbo RAI e Mediaset per coloro che passeranno la serata a casa.

Programmazione TV del 7 Febbraio 2020

RAI 1

20:00 - TG1

20:30 - Prima Festival

20:40 - Sanremo 2020 - Quarta puntata

RAI 2

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - NCSI Los Angeles

RAI 3

20:00 - Blob

20:20 - Nuovi Eroi

20:45 - Un Posto al Sole

21:20 - Si muore tutti democristiani

22:55 - La Grande Storia

23:35 - Storie Minime

23:59 - TG3 Linea Notte

Rete 4

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Quarto Grado

Canale 5

20:00 - TG5

20:40 - Striscia La Notizia

21:21 - Matrimonio a Parigi

22:15 - TGCom

23:23 - Blue Jasmine

Italia 1

20:19 - La Pupa ed il Secchione

20:25 - CSI

21:21 - Madre!

23:50 - La madre

La7

20:00 - TG La7

20:35 - Otto e mezzo

21:15 - Propaganda LIVE

Ancora una volta quindi i principali show sono in pausa per fare spazio al Festival della Canzone Italiana. Ultima puntata della settimana per Un Posto Al Sole, per cui abbiamo pubblicato qualche giorno fa le anticipazioni su queste pagine.

Mediaset invece su Canale 5 ed Italia 1 fa il pieno di film, mentre su Rete 4 e La7 spazio agli approfondimenti politici.