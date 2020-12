Stash dei The Kolors è diventato papà: 'è la cosa più bella del mondo'

Stash dei The Kolors, il frontman del gruppo diventato famoso dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è diventato papà. L'ha annunciato lui stesso attraverso delle storie pubblicate su Instagram dove ha annunciato che la compagnia Giulia Belmonte ha dato alla luce la piccola Grace.

"E' nata Grace ed è la cosa più bella del mondo" ha affermato, con tanto di cuoricino color rosso. L'artista già qualche giorno fa sempre tramite i propri profili social aveva svelato che la moglie era vicina al parto: "Ormai ci siamo quasi. Stai per arrivare" aveva scritto, con tanto di inquadratura sul pancione della compagna.

In generale, però, nell'arco degli ultimi nove mesi ha più volte mostrato la sua contentezza in vista del parto di Giulia Belmonte. In particolare, molti ricorderanno il video dell'ecografia che era stata definita "la musica più bella che io abbia mai creato, come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all'improvviso". Di recente aveva mandato un messaggio alla piccola Grace, che "sarà al centro di ogni cosa".

Insomma, la contentezza in casa Stash è davvero tanta.

I The Kolors avevano preso pare ad Amici Speciali, salvo poi ritirarsi dalla finale per un motivo nobile, come abbiamo avuto modo di spiegare.