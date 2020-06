Stash ed i The Kolors si ritirano dalla finale di Amici Speciali: ecco il motivo

Sorpresa per Amici Speciali. Stash ha infatti annunciato che non prenderà parte alla finale del programma insieme al suo gruppo. La notizia è stata data attraverso il proprio account ufficiale Instagram, dove ha anche svelato le motivazioni che l'hanno portato a prendere la decisione.

“Mi sono sentito di rinunciare al posto di finalista fin da subito. Seppur simbolico quel trofeo è pur sempre una opportunità e io di opportunità ne ho avute già tante” ha raccontato il cantante, che poco dopo ha aggiunto che "da 2 anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi io li ho visti crescere, li ho interrogati. A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti".

Stash ed i The Kolors si erano qualificati alla finalissima in programma venerdì 5 Giugno insieme a Michele Bravi, Irama ed Alessio Gaudino, ma evidentemente avevano già programmato un ritiro in caso di approdo all'ultima puntata.

La produzione del programma di Maria De Filippi qualche ora fa sull'account ufficiale Twitter ha svelato che il posto dei Kolors verrà preso da Umberto Gaudino, che però durante la semifinale aveva ammesso apertamente di non avere alcuna intenzione di candidarsi per un posto tra i finalisti.

Durante la penultima puntata di Amici Speciali ci sono anche stati momenti simpatici, come lo scherzo shock a Sabrina Ferilli.