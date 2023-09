State giocando a Starfield? Questa serie tv di esplorazione spaziale è perfetta per voi

Se state giocando anche voi a Starfield di Bethesda in questi giorni e volete continuare ad esplorare lo spazio anche con le serie tv, vi proponiamo un titolo che potrebbe fare giusto al caso vostro.

Stiamo parlando di For All Mankind, acclamata serie tv live-action prodotta da Sony Pictures e distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, già arrivata alla quarta stagione dopo tre acclamati cicli di episodi (tutte le stagioni di For all Mankind uscite finora sono disponibili in espulsiva sul servizio).

La serie, creata dal vincitore dell'Emmy Ronald D. Moore e da Ben Nedivi e Matt Wolpert, showrunner e produttori esecutivi, immagina che cosa sarebbe successo all'umanità se, durante la Guerra Fredda, i Russi fossero arrivati sulla Luna prima degli USA: in questa realtà alternativa la tecnologia si è evoluta molto più rapidamente rispetto al nostro mondo, con gli Stati Uniti spinti a migliorarsi per superare i rivali sovietici, e ad esempio nella terza stagione - ambientata nei primi anni '90 - la Corsa allo Spazio è già arrivata su Marte, con l'umanità che ha colonizzato la Luna per tutti gli anni '70 e '80 e abita il satellite con diverse basi spaziali fisse.

La quarta stagione, ancora inedita, sarà ambientata all'inizio del nuovo millennio, nel 2003, otto anni dopo gli eventi della stagione 3, con la presenza dell'uomo su Marta che si è ormai fatta stabile: le tensioni tra USA e Russia si riaccendo quando i rispettivi programmi spaziali si rivolgono alla cattura e all'estrazione di asteroidi estremamente preziosi e ricchi di minerali che potrebbero cambiare il futuro sia della Terra che di Marte.

Proprio in queste ore Apple TV+ ha svelato la data d'uscita di For all mankind 4: se siete interessati, tra una partita su Starfield e l'altra, vi suggeriamo di recuperare le precedenti tre, meravigliose stagioni della serie e preparatevi al lancio dei prossimi episodi.