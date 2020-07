Stateless, l'importanza della serie per Fayssal Bazzi: 'Parla della vita reale'

Ha provocato un acceso dibattito Stateless, la nuova serie Netflix ambientata in un centro di detenzione per migranti. Creata da Cate Blanchett e basata su eventi reali, la serie è stata molto elogiata per il suo modo di mettere in luce il trattamento riservato ai rifugiati in tutto il mondo.

Tra i protagonisti di Stateless, oltre a Yvonne Strahovski, c'è Fayssal Bazzi, che interpreta un rifugiato afgano. L'attore, recentemente intervistato da Entertainment Weekly, ha parlato dell'importanza del progetto, che a suo avviso sta proprio nel fatto di raccontare storie di vita vissuta.

"Non c'è stata una scena finita la quale una delle comparse non sia venuta a dirmi: Oh mio Dio, questo è successo a me, o è successo a un mio amico" ha raccontato. "Stiamo parlando di cose reali qui, non è solo finzione."

Fayssal Bazzi ha quindi parlato della sua esperienza sul set, insieme a persone che hanno vissuto, nei centri di detenzione o nei campi profughi, esperienze simili a quelle raccontate in Stateless. "Dopo aver ascoltato i loro racconti, dovevo assicurarmi di rappresentarli, di aiutarli a raccontare le loro storie. A volte è molto facile dimenticare che stiamo parlando di rifugiati, di esseri umani. Sono stati costretti a lasciare la loro casa, non sono qui in vacanza. Questa è la loro ultima spiaggia."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Stateless.