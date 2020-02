Stateless: Netflix si occuperà della distribuzione dello show con Cate Blanchett

Dopo esser stata presentata a Berlino in questi giorni, la serie tv Stateless è stata acquisita da Netflix per quanto concerne la distribuzione al di fuori del territorio australiano. Lo show è stato creato ed è interpretato dal premio Oscar Cate Blanchett. ABC ha ordinato la serie, divisa in sei parti, e la manderà in onda dal 1° marzo.

Nel resto del mondo Stateless arriverà grazie al colosso dello streaming entro la fine dell'anno. La serie è prodotta da Matchbox Pictures e Dirty Films, di Cate Blanchett e Andrew Upton. In un arco narrativo che si snoda in cinque anni, Stateless segue le vicende di quattro persone coinvolte in un sistema d'immigrazione che ha un forte impatto sulla loro vita, con ogni personaggio che affronta le questioni relative alla protezione e al controllo delle frontiere in maniera diversa.



L'Australia, in particolare, ha una storia preoccupante in materia d'immigrazione e gestione dei rifugiati che vogliono entrare nel Paese oceanico.

Il quartetto di personaggi principali comprende un'hostess, un rifugiato afghano, un giovane padre di tre figli e un ambizioso burocrate. Per Cate Blanchett si tratta del primo show televisivo nel quale recita nel ruolo di protagonista.

Per Cate Blanchett si tratta del primo show televisivo nel quale recita nel ruolo di protagonista.