Stateless: primo struggente trailer per la serie con Cate Blanchett e Yvonne Strahovski

Con un mercato che punta sempre più all'internazionalità Netflix non poteva farsi sfuggire un progetto d'eccezione come Stateless e di cui Cate Blanchett sarà co-creatrice, regista e anche protagonista. Al suo fianco la bellissima <ùstrong>Yvonne Strahovski, la quale tornerà sul piccolo schermo con un ruolo toccante come pochi.

Il trailer, come gran parte della serie in sei episodi, è ambientato prevalentemente in un centro di accoglienza per immigrati nel bel mezzo del deserto australiano in cui sì'intrecceranno le vide dei quattro protagonisti.

Nazionalità, drammi e speranze: questi i temi che porteranno Sofie (Strahovski), Ameer (Fayssal Bazzi) Cam (Jai Courtney) e Clare (Asher Keddie) a lottare fino allo stremo per la loro libertà e per un futuro migliore.

Sofie è un'hostess di una compagnia aerea in fuga da una pericolosa setta (facente capo ai personaggi senza scrupoli di Dominic West e Cate Blanchett), mentre Ameer è un rifugiato afgano in cerca di un posto sicuro e lontano dalla guerra. Cam è invece un giovane padre e guardia del centro di detenzione ed infine Clare è un burocrate alle prese con uno scandalo nazionale.

"Stateless è un lavoro pregno d'amore portato avanti per molti anni e non potremmo essere più elettrizzati all'idea che raggiungerà un pubblico internazionale grazie a Netflix ”, hanno dichiarato Blanchett e i co-creatori Tony Ayres ed Elise McCredie. “I problemi affrontati nella serie hanno una risonanza universale, ma sono spesso dimenticati a causa del silenzio [dei media] e confusi dalla paura e dalla disinformazione. La nostra speranza è che gli apolidi generino una conversazione globale sui nostri sistemi di protezione delle frontiere e su come la nostra umanità ne sia stata colpita. "

Stateless arriverà su Netflix il prossimo 8 luglio, ma le die protagoniste già guardano al futuro della loro carriera: la Blachett è impegnata anche in Mrs. America, in cui sorprendentemente lotterà contro i movimenti delle suffragette, mentre la Strahovski tornerà presto in The Handmaid's Tale 4 al fianco di Elisabeth Moss.