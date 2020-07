Stateless, Yvonne Strahovski rivela: 'È stata Cate Blanchett a contattarmi per la parte'

Tra le opere più attese da parte degli abbonati a Netflix troviamo Stateless, una serie TV ambientata in un centro di detenzione per migranti. La protagonista Yvonne Strahovski ha quindi rivelato qualche retroscena sullo show.

L'attrice sarà il volto di Sofie Werner, giovane ragazza in fuga da una setta pericolosa ma che si ritroverà rinchiusa in un centro per migranti nel deserto australiano. Lì farà la conoscenza di Ameer, rifugiato afghano, insieme alle altre persone rinchiuse e agli addetti alla sicurezza del luogo. Yvonne Strahovski ha risposto alle domande dei giornalisti di Collider, rivelando come è venuta a conoscenza del progetto: "Me ne ha parlato Cate Blanchett, mi ha mandato una mail e mi ha chiamato, descrivendomi il progetto. Mi ha subito colpito e mi sono emozionata dopo aver letto la sceneggiatura. I temi che tratta sono molto importanti, inoltre sono rimasta affascinata dal personaggio di Sofie, posso lavorarci su molto. Vorrebbe essere una persona libera, che non pensa ai problemi, invece si è ritrovata con una famiglia che la vuole costringere a fare delle procedure mediche che non vuole, legate alla sua salute mentale".

La serie è già presente nel catalogo di Netflix, se siete interessati vi lasciamo con il trailer di Stateless, la cui prima stagione è composta da 6 episodi.