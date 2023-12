Station 19, addio: lo spin-off di Grey's Anatomy annuncia la fine

Ormai non è una cosa che accade spesso per le più recenti produzioni televisive, molte non riescono nemmeno a proseguire verso una seconda stagione, specialmente se si tratta di spin-off. Ma non è stato questo il caso di Station 19. Lo show si porta dietro alcuni volti noti di Grey's Anatomy ed è riuscito, non solo per ciò, a durare nel tempo.

Come è noto purtroppo però, come dimostrato anche dalle molte serie tv cancellate da Netflix, non tutte le cose belle durano per sempre.

In questa frase tra non molto dovremo includere anche Station 19, la quale con la sua prossima stagione in arrivo, la settima, si prepara al lungo addio nei confronti di chi l'ha seguita per tutti questi anni mentre raccontava le vicende di un gruppo di vigili del fuoco di Seattle.

Il presidente del Disney Television Group ha dichiarato: "Per molte stagioni questo show è stato uno dei punti salienti della ABC, grazie all'incredibile visione di Shonda e Betsy, ai personaggi amati e ad una narrazione avvincente. Con l'ultima stagione c'è così tanto ad aspettarci, celebreremo anche il centesimo episodio".

Oltre a questo, una delle star favorite dagli appassionati, Lechlan Buchanan, ha recentemente anticipato che tornerà ad interpretare Emmet Dixon nei nuovi episodi. Voi che ne pensate? Tra l'altro sapevate che una nuova serie con Bob Odenkirk è stata cancellata?