Station 19, alcuni personaggi di Grey's Anatomy appariranno nel finale di stagione

Il finale della terza stagione di Station 19, che andrà in onda il 30 aprile sulla ABC, sarà arricchito dalla presenza di quattro personaggi principali di Grey's Anatomy, inclusa la protagonista dello show Ellen Pompeo. Inoltre, la situazione potrebbe diventare esplosiva, come anticipato dalla sinossi.

Nel corso di Louder Than a Bomb, questo il titolo dell'episodio, stando alle anticipazioni saranno presenti Meredith Grey, Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Teddy Altman (Kim Raver) e Carina DeLuca (Stefania Spampinato).



Leggiamo dunque la descrizione ufficiale del season finale dello spin-off: "Andy (Jaina Lee Ortiz) diventa terribilmente sospettosa delle circostanze riguardo la morte della madre e va da sua zia, in cerca di risposte. Nel frattempo, i membri della squadra sono impegnati a evacuare un dottore dall'ospedale Pac-North e si ritrovano in una situazione pericolosa; Sullivan (Boris Kodjoe) si sottopone a un intervento chirurgico a causa del suo dolore cronico alla gamba".



Questi dettagli possono essere interessanti per i fan della serie madre, considerando che si vociferava la morte di un personaggio nel vero finale di Grey's Anatomy e che quest'ultima potrebbe essere collegata a quanto andrà in onda in Station 19. La showrunner Krista Vernoff, infatti, aveva dichiarato che guardando l'episodio gli spettatori "potrebbero intuire qualcosa di quello che avevano in programma per il finale originale di Grey's".



Sempre Vernoff aveva spiegato che alcune scene del finale della terza stagione dello show sono state modificate tenendo in conto che il finale di Grey's è stato anticipato e dunque non è stato quello dei piani originali.

Ricordiamo infine che Station 19 è stato rinnovato per una quarta stagione e che nel futuro di Grey's Anatomy potrebbe esserci un episodio a tema Coronavirus.