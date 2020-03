Station 19, spin-off di Grey's Anatomy è stato rinnovato per una quarta stagione

Dopo il crossover tra Grey's Anatomy e Station 19, tutti i fan della serie spin-off prodotta da ABC saranno entusiasti di sapere che il network televisivo ha deciso di rinnovarla per una quarta stagione.

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 marzo, l'emittente ha così voluto dare la sua fiducia allo show, ordinando una nuova serie di puntate inedite ambientate a Seattle. Ecco il commento di Karey Burke, presidente di ABC Entertainment: "Krista Vernoff è una bravissima scrittrice e siamo grati a lei, e a tutto il cast e la troupe, per tutto il lavoro che hanno fatto per rendere anche questa stagione di Station 19 un successo. Questo show entusiasmante e ricco di emozioni ha superato i suoi record precedenti e non vediamo l'ora di produrre altre storie per i nostri telespettatori".

L'opera infatti nel corso della sua terza stagione ha avuto una media di ascolti pari a 6.3 milioni, numero importante che siamo sicuri farà felici tutti i dirigenti del network. Non sappiamo ancora quando arriveranno le puntate inedite, ne eventuali aggiunte al numeroso cast della serie, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista alla showrunner di Station 19, in cui avvisa i fan dei personaggi che i prossimi episodi della serie saranno molto più pericolosi.