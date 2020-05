Station 19, le star di Grey's Anathomy arrivano nel trailer dell'episodio finale

Il trailer del finale della terza stagione di Station 19 è finalmente arrivato, e ha portato con sé alcuni dei personaggi preferiti dai fan della serie madre Grey's Anatomy, che appariranno nell'episodio conclusivo.

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, le dottoresse Meredith Gray (Ellen Pompeo) e Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) sono mostrate insieme a tutti gli altri personaggi della serie nella succosa anticipazione finale: per l'ultimo episodio della terza stagione sono stati confermati anche i dottori Teddy Altman (Kim Raver) e Carina DeLuca (Stefania Spampinato), nonché la dott.ssa Miranda Bailey (Chandra Wilson) e il dott. Levi Schmitt (Jake Borelli).

Intitolato "Louder Than a Bomb", il trailer mostra i vigili del fuoco in una situazione pericolosa dopo il ritrovamento di alcuni dispositivi esplosivi in seguito ad una chiamata per aiutare ad evacuare un ospedale. Recentemente ci sono state notizie secondo cui il finale originale della stagione 16 di Grey's Anatomy avrebbe visto morire uno dei personaggi principali proprio a causa di una grande esplosione, ma come noto la stagione è stata interrotta a causa della pandemia di Coronavirus.

Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, ha dichiarato a TVLine il mese scorso che i fan "probabilmente avranno un assaggio di ciò che avevamo programmato" guardando Station 19.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che lo show è stato rinnovato per una quarta stagione.