Station 19, svelato il poster della stagione finale: pronti a dire addio alla serie?

Lo scorso dicembre, la ABC ha annunciato che la prossima e settima stagione di Station 19, spin off di Grey’s Anatomy, sarebbe stata l’ultima della serie. I produttori dello show hanno spiegato, durante un’intervista, di non avere avuto un grande preavviso relativo alla cosa e di essere stati sorpresi dalla decisione quanto se non più dei fan.

Dopo aver riportato la notizia di un grande ritorno in Grey’s Anatomy 20, torniamo ad occuparci dello spin off dell’apprezzatissima serie ABC per condividere le parole dei produttori dello show a proposito di come siano stati avvisati dell’imminente cancellazione.

Zoanne Clack ha spiegato: “Eravamo a due giorni dalle riprese dei nuovi episodi e abbiamo ricevuto la chiamata. Ero in un panel, di fronte a circa 100 persone. Continuavo a ricevere chiamate e alla fine ho mandato un messaggio chiedendo se fosse importante. Mi hanno detto che avrei potuto aspettare e dopo il panel non ho neanche parlato con la gente, ho preso il telefono e ho saputo della cosa”.

Anche l’altro produttore, Peter Paige ha ribadito come siano andate le cose: “Fondamentalmente, abbiamo ricevuto la notizia e abbiamo convocato il cast, gli sceneggiatori e la troupe per pranzo. Abbiamo fatto di tutto perché non ci fossero fughe di notizie. Volevamo essere sicuri che lo sapessero da noi”.

In attesa di poter vedere i nuovi e ultimi episodi di Station 19, che saranno trasmessi dal prossimo 14 marzo, vi lasciamo all’evocativo poster della stagione finale e al trailer di Grey’s Anatomy 20.