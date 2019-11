Station Eleven: David Wilmot entra nel cast della serie

Dopo aver annunciato i nomi dei protagonisti di Station Eleven, trasposizione per piccolo schermo dell'omonimo libro scritto da Emily St. John Mandel, l'emittente televisiva HBO ha fatto sapere che anche l'attore David Wilmot è entrato a far parte del cast della serie.

L'attore, visto recentemente nel ruolo del capitano Connor nella serie TV di Netflix "L'alienista", sarà Clark, un consulente per le aziende che ha dovuto rinunciare alle sue ambizioni artistiche, ma che scoprirà di avere tutte le caratteristiche per diventare un eroe. Per chi non conoscesse l'opera da cui è tratto lo show, narra la storia di una Terra post-apocalittica, in cui una malattia ha decimato la popolazione mondiale. Seguiremo da vicino le vicende di Kirster, che fa parte di una troupe che vaga per le macerie del mondo rappresentando drammi Shakesperiani, e di Jeevan, giovane disoccupato che l'epidemia ha trasformato in leader carismatico.

La serie sarà composta da 10 episodi, scritti da Patrick Sommerville, già famoso per il suo lavoro in "Maniac", di cui vi consigliamo di leggere la nostra recensione dello show diretto da Cary Fukanaga, come produttori esecutivi invece troveremo Scott Steindorf, Scott Delman e Dylan Russell, ad occuparsi della regia sarà Hiro Murai.

Non sappiamo ancora quando potremo vedere la prima puntata dello show, che farà parte del ricco catalogo del servizio streaming HBO Max.