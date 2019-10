Station Eleven: Mackenzie Davis e Himesh Patel saranno i protagonisti della serie HBO Max

Station Eleven, drama post-apocalittico basato sul bestseller di Emily St. John Mandel, avrà per protagonisti Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire) e Himesh Patel (Yesterday).

Lo showrunner sarà Patrick Somerville, il creatore di Maniac. La regia, invece, è affidata a Hiro Murai, il quale ha già diretto alcuni episodi di Atlanta e Barry.



Station Eleven è una saga che si sviluppa su diverse linee temporali. Le storie sono incentrate sui sopravvissuti a una tremenda malattia che ha devastato l'umanità. Si proverà a ricostruire il mondo e allo stesso tempo crearne una nuova versione, provando a conservare il meglio della società precedente.



Davis sarà Kirsten, una sopravvissuta della febbre che ha colpito la Georgia e che vive facendo parte di una troupe che porta in scena le opere di Skakespeare. Patel avrà il ruolo di Jeevan, un individuo senza impiego che diventerà un leader nel corso della già citata febbre pandemica.



Gli episodi previsti sono 10 e saranno tutti scritti da Somerville. Tra i produttori esecutivi abbiamo

Scott Steindorff, Scott Delman, Dylan Russell e Nate Matteson.

Questo è solo uno dei progetti che Somerville porterà su HBO Max, dato che è al lavoro anche all'adattamento di Made for Love, scritto da Alissa Nutting.



Il nuovo servizio di streaming della WarnerMedia sta lavorando per espandere il proprio catalogo in vista del lancio. Nei mesi scorsi ha acquisito i diritti di The Big Bang Theory in un'operazione da un miliardo. In più, si aggiunge alla lista Doctowr Who e arriveranno addirittura i film dello Studio Ghibli.