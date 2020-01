Dopo Station19 un altro spin-off di Grey's Anatomy? La sceneggiatrice, per ora, smentisce

La premiere della terza stagione di Station 19 sarà un crossover con Grey's Anatomy, ma da tempo si vocifera di un nuovo spin-off riguardante la celebre serie TV. Succederà mai? Per il momento, la sceneggiatrice principale Krista Vernoff, continua a smentire.

In particolare le voci si sono intensificate dopo l'introduzione del Pacific Northwest General Hospital (Pac-North), che ha visto assumere Alex, Richard Webber e Owen Hunt, che sembrava il modo ideale per dare il via ad una nuova serie. Così non è stato, però.

La sceneggiatrice ha ammesso di trovare divertenti le teorie sui potenziali spin-off, ma ha insistito sul fatto che, per ora, non ne arriveranno.

"Il Pac-North è nato dalla domanda "Cosa succede dopo che Bailey ha licenziato tutti?". Come sceneggiatrice non è che puoi licenziare quattro persone e poi farli tornare al lavoro come se nulla fosse successo. Per cui dovevamo inventarci una soluzione, ed ecco che è nato il Pac-North".

Pac-North che sarà ancora protagonista della seconda metà della stagione. Nel frattempo, Karey Burke di ABC ha confermato di essere fiduciosa sulla possibilità che Grey's Anatomy continui anche per la prossima stagione. "Vivrà finché Ellen Pompeo è interessata ad interpretare Mereidth Grey", ha detto recentemente. Il futuro di Grey's Anatomy dipende da Ellen Pompeo, insomma.