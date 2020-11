Stefania Sandrelli omaggia Gigi Proietti: 'Era un uomo giusto'

Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda nelle scorse ore, Stefania Sandrelli ha deciso di rendere omaggio al caro amico Gigi Proietti, scomparso nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

Visibilmente commossa e provata, l'attrice ha detto: "Non è stato facile, ci ho pensato molto. Sapevo che m avrebbe emozionato. Non può essere una performance, posso solo stare attaccata con il mio cuore alle note, alla voce di Gigi. So che non sarà facile, sarà molto bello. Sono certa che mi emozionerà ma in un modo felice".

Su richiesta di Milly Carlucci, la Sandrelli ha raccontato la genesi del suo rapporto con Gigi Proietti: "La nostra prima volta è stata con Brancaleone, ho avuto modo di conoscerlo bene, non devo dire io quanto fosse grande, ma posso dire che era un grandissimo uomo, mite, generoso, sempre dalla parte dei giusti, dalla parte degli uomini liberi, degli uomini di pace. Posso dirlo perché lo so. Gigi Proietti era un uomo giusto, ovunque egli sia lo ringrazio".

La serata è proseguita anche nel ricordo di Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh morto nella serata di venerdì e che ha lasciato un grosso vuoto nel cuore degli amanti della musica italiana. L'uomo è morto a seguito di alcune complicazioni dovute al Covid-19.