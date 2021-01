Stefano Accorsi, fascino senza tempo: 'Presto vi parlerò della mia città'

Dopo oltre 10 mesi lontano dalla macchina da presa, Stefano Accorsi ha concluso la sua ultima fatica lavorativa e per celebrare questo lieto evento ha postato uno scatto in cui si mostra in tutto il suo fascino per le strade di Bologna.

Con un post suoi social l'attore ha elogiato la città di Bologna, raccontando la storia delle sue iconiche torri: "Bologna nel medioevo era già nel futuro. Oggi restano 22 torri di circa 100 che ce n’erano (ma pare addirittura 180). La terza foto comparativa rende bene l’idea. (La prima è stata fatta in periodo pre pandemia). Comunque, scherzi a parte, la modernità della mia città e della mia regione non si conosce abbastanza, ve la racconterò".

Insomma, l'attore vorrebbe far conoscere al pubblico la storia della sua città. Di recente invece Accorsi ha concluso le riprese di Marlyn ha gli occhi neri e ha dedicato ai suoi compagni di viaggio un lungo post su Instagram: "Eccoci qui, di nuovo insieme, ma in un modo che non vi immaginate. Oggi è l’ultimo giorno di riprese di un progetto che ho amato moltissimo, tornare sul set dopo 10 mesi come quelli che abbiamo passato è stata già di per se una bella emozione, ma condividere quest’avventura con dei compagni eccezionali l’ha resa unica".

Infine l'attore che ha preso parte a L'ultimo bacio di Muccino, elogia la collega Miriam Leone con cui il lavoro diventa leggero e divertente: "Grazie @giuliasteigerwalth per un copione bellissimo e dei personaggi così rari. Grazie alle attrici e agli attori con cui abbiamo diviso il set e le nostre giornate. Grazie @annaredi per il lavoro indispensabile che facciamo ogni volta sul copione e il personaggio. E infine grazie Miriam, perché ritrovarti e lavorare con te è sempre facile, leggero, divertente anche nei momenti più complessi".