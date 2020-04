Stefano De Martino annuncia il ritorno di Made in Sud

Dopo il periodo di pausa a causa del Coronavirus, Stefano De Martino ha annunciato il ritorno di Made in Sud, il programma comico di Rai 2 che sarebbe dovuto andare in onda a Marzo ma che è stato sospeso a seguito del dpcm recante le misure di contenimento dell'epidemia.

“Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma” ha scritto l'ex ballerino di Amici, che nelle passate settimane ha trascorso la quarantena a Milano insieme alla compagna Belen Rodriguez.

De Martino è comunque in onda sulle reti della televisione pubblica con le repliche di Stasera Tutto è Possibile, che vengono trasmesse ogni lunedì con risultati incoraggianti. Il presentatore ha osservato anche che la scelta della Rai è dettata dall'esigenza che hanno le persone di divertirsi e di ridere in questo difficile momento di lockdown, dopo quasi 60 giorni di quarantena forzata. Ieri sera su Rai 2 il film Finalmente Sposi degli Arteteca, che sono tra i protagonisti di Made in Sud, ha sfiorato uno share del 10% con quasi 3 milioni di spettatori connessi.