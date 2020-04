Stefano De Martino su Belen Rodriguez: 'Quando prende il sole si affacciano tutti'

Simpatico siparietto tra Stefano De Martino e Mara Venier. Il presentatore, in collegamento Skype da Milano, ha parlato di come sta trascorrendo la quarantena insieme alla fidanzata Belen Rodriguez ed il figlio.

Stefano ha raccontato che "mio figlio è molto contento del fatto che non ci sia scuola. Noi cuciniamo, mangiamo, ingrassiamo. Ogni tanto cucino anche io. Mia moglie cucina molto bene, io mi difendo anche per darle il cambio". Insomma, una quarantena non tanto diversa da quella di milioni di italiani.

Quando la Zia Mara gli ha chiesto cosa stesse facendo Belen, De Martino ha risposto che non era presente in collegamento in quanto stava "di sopra, a prendere il sole in balcone. Ormai tutta Milano si affaccia per vederla in costume da bagno. Ti vorrei far vedere anche i volti di tutto il vicinato".

Una dichiarazione mista tra gelosia ed ironia per il presentatore di Made in Sud. Nonostante la quarantena, Belen Rodriguez non ha risparmiato le frecciatine a Barbara D'Urso, al punto che è arrivata a definire i programmi della conduttrice napoletana "circensi". Tra le due non è mai scorso buon sangue, soprattutto dopo le dichiarazioni della D'Urso che aveva affermato di essere "in grado di fare il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez".