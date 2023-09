Stefano De Martino a Belve: ecco perchè è finito il matrimonio con Belen

Come ampiamente preannunciato, Stefano De Martino sarà ospite di Belve condotto da Francesca Fagnani, ed in attesa di scoprire cosa ha detto l’ex ballerino di Amici, iniziano ad emergere le prime indicazioni.

Ovviamente, Stefano De Martino ha parlato del matrimonio con Belen che “non è finito per un tradimento”. La Fagnani, come sempre nel suo stile, ha però incalzato l’ospite ed in questo caso ha ricordato a De Martino che Belen a più riprese ha sottolineato la tendenza a tradirla, ma il conduttore ha affermato che “io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti”.

Sull’attuale situazione sentimentale, De Martino ha affermato che “sono ri-divorziato”, probabilmente riferendosi alla recente rottura con Belen. Come sempre nel suo stile, De Martino non ha confermato la nuova relazione di cui si parla sul web già da diverso tempo e che è stata immortalata anche in alcune fotografie pubblicate dai giornali di gossip. Stefano infatti è solito mantenere un profilo basso e preferisce la riservatezza.

Anche Fabrizio Corona sarà ospite di Belve nella puntata in onda stasera.