Stefano De Martino cerca una nuova casa: la rottura con Belen è definitiva?

Il settimanale Nuovo quest'oggi dedica un ampio articolo alla questione della rottura tra Belen e Stefano De Martino. Secondo quanto riferito, il conduttore di Made In Sud starebbe cercando una nuova casa, segno che la rottura con la showgirl argentina è definitivo.

“Il ballerino si è rivolto a un’agenzia immobiliare: vuole un tetto dove andare a vivere dopo la rottura" si legge nell'articolo, che cita un amico di De Martino, il quale parlando con il magazine ha affermato che "il fatto che lui cerchi un appartamento potrebbe anche significare che vuole prendersi un pausa di riflessione".

Lo stesso amico di De Martino ha anche raccontato che non è da escludere completamente un riavvicinamento tra i due, ed infatti parla proprio di "pausa di riflessione".

Nuovo riporta anche le dichiarazioni rilasciate dall'ex ballerino di Amici a Telesette, aveva voluto allontanare la discussione sulla sua vita privata affermando che "oggi, forse anche per l'età, preferisoc che la vita privata rimanga tale".

Dalla parte di Belen non sono arrivate dichiarazioni in merito, e la showgirl si è stretta alla famiglia ed al fratello Jeremias. La modella ha parlato della situazione con De Martino in un video pubblicato sul proprio account Instagram in cui ha voluto allontanare le indiscrezioni in merito ad un ritorno di fiamma con Iannone.