Stefano De Martino dimentica Belen: chi è la nuova fidanzata dell'ex Amici

Mentre Belen sembra essersi messa alle spalle mesi difficili, complice anche l’allontanamento da Stefano De Martino, anche l’ex concorrente di Amici ha voltato pagina. In alcuni scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna sulle proprie pagine, infatti, si vede il presentatore in compagnia di quella che sembra essere la nuova fiamma.

Così, mentre Belen ha ufficializzato la storia con Elio Lorenzoni, Stefano è stato beccato in scooter insieme a Martina, una ragazza di 26 anni che non sembra lavorare nel mondo dello spettacolo e che a quanto pare sarebbe la nuova fidanzata di De Martino. 26 anni, di Pescara, Martina Trivelli vivrebbe a Milano e lavorerebbe nella divisione commerciale di un’azienda di cosmetici.

Quelli pubblicati da Diva e Donna sono i primi scatti insieme a De Martino, che anche in passato ha sbottato ed ha affermato che intende proteggere la propria privacy e dividerla dalla vita professionale. Anche i social tacciono e su Instagram non è presente alcuna foto o storia ufficiale dei due, nemmeno sul profilo di Martina che pur non essendo un’infuencer conta oltre 16mila follower sul social.