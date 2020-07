Stefano De Martino dimentica Belen? Il ballerino paparazzato con una bionda

Continua a tenere banco la rottura tra Stefano De Martino e Belen. Dopo qualche settimana di apparente calma, a far parlare è la copertina del settimanale Nuovo, in cui è ritratto De Martino in compagnia di una bionda.

La copertina è stata pubblicata dal direttore del magazine Riccardo Signoretti, il quale ha messo in risalto il titolo: "De Martino prende il largo con una bionda", mentre poco sopra è presente un trafiletto esclusivo in cui si legge che "Belen non si dà pace per la dolorosa rottura" dall'ex compagno.

Secondo quanto affermato da Fanpage, la ragazza sarebbe Emma Scalondro, una consulente d'immagine che ha categoricamente smentito un flirt con l'ex ballerino di Amici: "in realtà non c'è molto da dire. In barca eravamo in quattro, tra cui il mio ragazzo, amico di Stefano. Le foto sono state ritagliate su misura per creare qualcosa che non esiste", ha affermato.

Anche l'ufficio stampa di De Martino ha immediatamente smentito ed ha affermato che "le notizie sulla vita privata del mio assistito non esistono e nel caso ci fossero non avremmo problemi a dichiararle. Il 90% delle notizie lette online solo fake news. Nonmetto in dubbio la professionalità e la buona fede del settimanale e del suo direttore, ma mi trovo costretto a chiarire quanto raccontato. La ragazza bionda in copertina si chiama Emma ed è un'amica di Stefano De Martino, felicemente fidanzata con Andrea, anch'esso presente in quel caldo e comune pomeriggio. Il settimanale probabilmente ha ricevuto un servizio non completo dal paparazzo".

Lo steso De Martino aveva chiuso ai chiacchiericci sulla rottura con Belen.