Stefano De Martino, retroscena da Amadeus: 'mi ha mandato un messaggino'

Continuano le puntate speciali de I Soliti Ignoti di Amadeus, che ogni sera ospita un VIP diverso nel suo programma serale. Ieri è toccato a Stefano De Martino, che oltre a vincere una corposa somma (poi devoluta in beneficenza, come previsto dal regolamento), ha svelato anche un retroscena.

Il retroscena non è in alcun modo collegato alla rottura con Belen Rodriguez, ma allo stesso Amadeus. De Martino, che stasera tornerà in onda con Made in Sud proprio in Rai, ha voluto ringraziare il collega e direttore artistico di Sanremo 2020 per avergli lasciato il timone di Stasera Tutto il Possibile.

A quanto pare, infatti, Amadeus un anno fa quando stava per iniziare la conduzione di De Martino gli ha mandato un messaggio per augurargli buona fortuna: "mi ha mandato l’in bocca al lupo la sera prima del mio debutto. Io subentravo dopo una enorme eredità di Amadeus" ha raccontato Stefano, a cui ha risposto Amadeus con il suo stile pacato e con la sportività che da sempre l'ha contraddistinto. “Siete stati bravi tutti, è una trasmissione che amo molto. Felice che sia tu a guidarla” ha replicato Ama.

Dal fronte Sanremo 2021 non sono disponibili invece tante novità: di recente si è parlato della possibilità di vedere Jovanotti sul palco dell'Ariston insieme a Fiorello e lo stesso Amadeus, ma tutto sarà legato all'emergenza sanitaria. In passato infatti non si è escluso in rinvio per Sanremo 2021.