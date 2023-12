Stefano De Martino risponde a Belen sul tradimento: 'le voglio ancora bene'

Domenica pomeriggio all’insegna dei botta e risposta sulla TV italiana. Se tutti credevano che l’annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2024 avrebbe capitalizzato le discussioni sui social, le dichiarazioni di Belen a Mara Venier, e la contro risposta di Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa hanno rovesciato tutto.

La showgirl argentina a Domenica In infatti ha raccontato il difficile periodo che ha vissuto, dove ha dovuto combattere con la depressione dopo aver scoperto numerosi tradimenti da parte del suo ex marito.

Proprio Stefano De Martino ha risposto in serata alla showgirl argentina, ai microfoni di Che Tempo Che Fa a Fabio Fazio. Con il suo classico fare calmo, De Martino ha affermato che quella sua non è “una replica, ma solo una riflessione” in quanto “quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità ed ognuno ha la propria”.

Secondo De Martino, in queste circostanze “c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla, e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità perchè ho dei motivi. Due dei quali sono il bene che c’è stato, perchè io le voglio ancora molto bene, e il secondo - che è il più importante - è che Belen è la madre di mio figlio, e per me questa è la cosa fondamentale”.

De Martino, come sempre, non è voluto scendere nei dettagli e non ha risposto colpo su colpo, come sempre.