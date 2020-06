Stefano de Martino e la rottura con Belen: 'Le cose vanno tenute tra le mura di casa'

Finalmente si è pronunciato Stefano de Martino, che dopo la rottura con Belen Rodriguez non aveva fin'ora rilasciato alcuna dichiarazione.

Lo ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera, all'indomani del suo ritorno a Napoli per la messa in onda di Made in Sud avvenuto qualche settimana fa. Fin dalle presunte voci sulla fine del loro rapporto circolavano alcune indiscrezioni riguardo i motivi scatenanti.

Stefano de Martino ha voluto chiarire la sua posizione riguardo il polverone sollevato dalla sua vita privata, raccontando al quotidiano: "Ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione".

Alcuni dicevano che i loro problemi erano dovuti alla presenza asfissiante della famiglia di Belen (mostratasi molto presente in questo periodo difficile per lei), altri che in realtà l'allontanamento fosse dovuto ai tradimenti da parte di Stefano, tutti gossip smentiti di recente da Alfonso Signorini.