Stefano de Martino segue Emma Marrone sui social: i fan si scatenano

Stefano De Martino non smette di far parlare di sé. La conferma della rottura con Belen è arrivata pochi giorni fa dalla showgirl argentina, a seguito del ritorno a Napoli del compagno, che ha lasciato la casa di Milano dove vivono insieme al figlio Santiago, apparentemente per motivi di lavoro.

La burrascosa storia d'amore tra i due resta sotto i riflettori a causa di un bizzarro comportamento di De Martino: pare infatti che subito dopo la fine della relazione con Belen, Stefano abbia ricominciato a seguire la sua ex Emma Marrone sui social, mettendole molti like e tentando (forse?) di attirare l'attenzione della cantante.

I fan non ci hanno visto più, ed a seguito di questo rinnovato interesse hanno reputato irritante il gesto di De Martino, prendendo le difese di Emma. Stefano De Martino non si è ancora pronunciato riguardo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, e soprattutto per questo motivo gli estimatori della cantante hanno dato addosso al ballerino con i loro commenti, decretando sconveniente che lui affronti la situazione in maniera così adolescenziale.

Eppure sembrava che la quarantena procedesse bene per De Martino e la Rodriguez, tant'è vero che il gossip della loro rottura è piovuto dal cielo in modo del tutto inatteso. Staremo a vedere se Stefano lascerà qualche dichiarazione in merito nelle prossime ore, restate connessi.