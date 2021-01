Stefano De Martino spiega i motivi della rottura con Belen

La rottura tra Stefano De Martino e Belen ha tenuto banco sui giornali di gossip per tutta l'estate, ed ancora oggi se ne parla. L'ex ballerino di Amici, in un'intervista ha spiegato i motivi che hanno portato alla decisione.

A quanto pare, contrariamente a quanto ipotizzato da molti, l'addio non sarebbe in alcun modo legato al lockdown per il Coronavirus. “Il lockdown ha messo alla prova tutti, ma venivamo da una situazione che era già complessa. Ora cerchiamo di fare del nostro meglio… Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché, di solito, si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece, quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto, quella in cui decidi tu a che ora andare a letto” ha affermato.

De Martino continua però a tenersi lontano dai social, a cui preferisce la TV: "il web è troppo veloce e ti spinge a essere sempre freneticamente alla ricerca di qualcosa di nuovo, mentre sul piccolo schermo c’è un ritmo più rilassante, c’è ancora la pubblicità, c’è un tempo scandito" ha affermato, svelando le proprie intenzioni di prendere parte ad una serie tv.