Stefano De Martino torna dalla sua ex: c'è anche il bacio!

Belèn Rodriguez è un ricordo lontano per Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici, secondo quanto affermato dal numero di Oggi in edicola, si sarebbe riavvicinato ad una sua ex fiamma, Gilda D'Ambrosio.

Il magazine di gossip riferisce che i due avrebbero iniziato a rifrequentarsi nelle ultime settimane. De Martino e D'Ambrosio si erano riavvicinati anche anche qualche anno fa, quando Stefano si era separato da Belèn tra il 2017 e 2018. Ora che tra i due la separazione sembra essere definitiva, la fiamma si è riaccesa.

Non è tutto, però, perchè Oggi parla anche di un bacio tra De Martino e Gilda D'Ambrosio, una designer napoletana che si occupa di moda e che negli ultimi anni ha fondato un brand con un'amica che ha riscosso un importante successo. I due sono stati paparazzati in un loft a Mecenate, a Milano, per poi trasferirsi all'alba a casa di lei, con tanto di bacio nel tragitto.

Qualche settimana fa Stefano De Martino era stato paparazzato con un'altra ragazza, al punto che in molti avevano ipotizzato l'inizio di una nuova relazione. Evidentemente però non è stato così. Nel frattempo, Belen ha festeggiato 36 anni qualche giorno fa insieme alla sua nuova fiamma, Antonio Spinalbese, un popolare hair stylist con cui si sta frequentando già da tempo.