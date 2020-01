Steins Gate, il celebre anime giapponese diventerà una serie live-action americana

Dopo l'annuncio di una serie live-action americana di One Piece e dell'arrivo il prossimo anno (forse) di quella Netflix invece dedicata a Cowboy BeBop, ecco che un po' di Giappone continua ad essere iniettato nelle fibre seriali americane, visto l'arrivo di una serie live-action della celebre Steins Gate.

A riportare per primo la notizia è stato il portale americano Anime News Network (affidabile), che ha spiegato come nel corso di una serata dedicata all'anniversario dell'arrivo di Steins Gate è stata annunciato l'adattamento americano in live-action del franchise, essendo il prodotto una visual novel, una manga e anche un OAV.



Alla produzione della serie troveremo la Skydance, che ha già portato su Netflix l'adattamento televisivo di Altered Carbon, di cui è in arrivo a fine febbraio la seconda e attesissima stagione. Ma la casa di produzione è anche dietro alla seguitissima Jack Ryan di Amazon Prime Video, di cui è in sviluppo la terza stagione. Al momento non vi sono altre informazioni sulla serie live-action di Steins Gate, che arriverà "presto", almeno stando all'annuncio.



Steins Gate racconta dello scienziati Rintaro Okabe che crea accidentalmente un microonde capace di inviare delle e-mail nel passato. È in pratica una macchina del tempo con delle sue regole precise che Okabe cercherà di utilizzare a sua discrezione per manipolare la storia, salvare le persone da lui amate e aiutare in qualche modo il mondo.