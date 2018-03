Stellan Skarsgård ed Emily Watson si aggiungono al cast di Chernobyl, serie TV di HBO

Il cast della serie TV, a cura di, si amplia ancora grazie all'introduzione di due attori molto famosi,, che interpreteranno rispettivamente i ruoli del politicoe della scienziata

HBO sta andando forte con le serie TV ultimamente. Dopo avervi parlato dell'ampliamento del cast di Camping, un altro show targato Home Box Office oggi fa parlare di sé: stiamo parlando di Chernobyl, una miniserie che verrà prodotta in sinergia con Sky, nella quale sono stati convinti a partecipare gli attori Stellan Skarsgård, conosciuto per pellicole del calibro di River ed Avengers: Age of Ultron, ed Emily Watson, vista in azione sul film La Teoria del Tutto, un omaggio all'astrofisico Stephen Hawking scomparso di recente.

I due attori faranno compagnia a Jared Harris nella miniserie di cinque puntate che indagherà sul disastro avvenuto il 26 aprile 1986 a Chernobyl, soffermandosi sulle vite di coloro che hanno aiutato la cittadina a rialzarsi ed a tornare alla vita tranquilla di una volta.

Skarsgård interpreterà il ruolo di Boris Shcherbina, un politico che ha avuto un ruolo rilevante nelle decisioni catastrofiche relative all'incidente, mentre la Watson vestirà i panni di Ulana Khomyuk, una scienziata specializzata in fisica nucleare che si dedicherà a studiare gli errori umani commessi nel disastro e ad assicurarsi che non vengano ripetuti mai più.