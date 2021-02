Step Up, la serie in arrivo a marzo su Starzplay: ecco i nuovi nomi del cast

Arriveranno il prossimo marzo su Starzplay le prime due stagioni di Step Up, la nuova serie prodotta da Lionsgate Television che sarà una rivisitazione del franchise originale. Nella giornata di martedì Starz ha annunciato che Rebbi Rosie, Keiynan Lonsdale e Enrique Murciano faranno parte del cast, mentre Terayle Hill sarà un personaggio regolare.

Step Up è incentrata su Sage Odom (interpretato da Ne-Yo), fondatore della High Water Performing Art School di Atlanta. Collette (Christina Milian) è la regina della scuola e partner di Sage Odom nel ballo, negli affari e in amore, ma nasconde un oscuro segreto. Secondo la sinossi ufficiale, "quando questo segreto inizia ad avere ripercussioni su Sage, sulla High Water e sul tour, Collette comincia a considerare l'opportunità di abbandonare il ruolo della donna che sta dietro a un uomo, per diventare una donna potente, col suo uomo alle spalle."

Tra le new entry del cast di Step Up, Rebbi Rosie, che ha ballato con artisti del calibro di Beyonce, Pharrell, J Lo e Nicki Minaj, interpreta Angel, comparsa nel mondo di High Water circondata da un alone misterioso. Keiynan Lonsdale interpreta Tal, ruolo originariamente interpretato da Petrice Jones, con un passato difficile alle spalle fatto di persecuzioni e violenze subite a causa della sua eccentricità. Enrique Murciano interpreta Cruz, un aspirante avvocato disposto a tutto in nome del successo.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata a tutte le novità su Starzplay, dove a gennaio ha debuttato anche la serie The Stand tratta da Stephen King.