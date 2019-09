Stephanie Beatriz di Brooklyn 99 spera di riuscire ad avere il ruolo di She-Hulk.

Dopo aver elencato i nomi delle attrici più indicate per She-Hulk, ecco che si è aggiunta una nuova interprete: stiamo parlando di Stephanie Beatriz, che in un'intervista a Entertainment Weekly ha espresso tutta la sua ammirazione per il personaggio di Jennifer Walters.

Ecco cosa ha dichiarato riguardo ai fan che vorrebbero vederla nella serie TV di Disney+: "Morirei per quella parte. Ne sono onorata, penso che sia uno dei personaggi migliori dell'universo Marvel". Non è la prima volta che l'attrice argentina ha espresso la sua ammirazione per un personaggio dei fumetti, nel 2017 aveva condiviso sul suo account di Instagram un cosplay di America Chavez, personaggio degli Young Avengers. Inoltre svela come queste dicerie stiano già influenzando la sua vita quotidiana: "Dopo aver letto certe cose ho già aumentato il mio workout, ma penso che sarebbe comunque molto interessante vedere certi personaggi che ci immaginiamo già in un modo in una maniera completamente diversa".

Non sappiamo ancora molto riguardo allo show dedicato al personaggio dell'avvocato Jennifer Walters, ma delle prime indiscrezioni ci dicono che potrebbe fare la sua comparsa anche Red Hulk del Generale Ross in She-Hulk.

Cosa ne pensate di Stephanie Beatriz come She-Hulk? Avete altre attrici in mente? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.