Stephanie Beatriz: la star di Brooklyn Nine Nine dona $11.000 per il Black Lives Matter

La tragica morte di George Floyd in Minnesota ha scatenato una serie di rivolte negli Stati Uniti e l'indignazione del mondo intero per il gesto del poliziotto che ha trattenuto l'uomo a terra fino a causarne il decesso per asfissia.

Innumerevoli gli artisti che hanno manifestato il loro appoggio alla causa del Black Lives Matter, e tra questi poche ore fa anche Stephanie Beatriz, protagonista di "Brooklyn Nine-Nine".

L'attrice ha contribuito a sostenere la causa per il movimento antirazzista con una donazione di 11 mila dollari al #FreeThemAll Emergency Response Fund, che ha condiviso poi sul suo account Twitter con i suoi followers. Lei, che interpreta il ruolo della detective Rosa Diaz nella serie tv della NBC Brooklyn Nine-Nine, si è sentita in dovere di mandare un messaggio forte per far sentire la sua vicinanza alla causa.

Stephanie Beatriz ha dichiarato che lei, interpretando un'agente di polizia all'interno di uno show tv, si sente in dovere di appoggiare questo movimento antirazzista, e che tutti gli attori che interpretano poliziotti dovrebbero fare una donazione per manifestare il loro interesse contro l'ingiustizia razziale.

Tra l'altro nelle ultime ore è stato riferito sempre della Beatriz che l'intero cast di Brooklyn Nine-Nine ha contribuito al Black Lives Matter, e la troupe e lo showrunner hanno devoluto un totale di 100 mila dollari al national Bail Fund Network, condannando l'omicidio di Floyd e sostenendo tutti quelli che protestano contro la brutalità delle forze di polizia. Trovate il post in calce alla notizia.

L'attrice è impegnata ancora in Brooklyn Nine-Nine, e l'ultima notizia sul suo ruolo riferisce che la Beatriz ha una voce diversa dalla sua Rosa Diaz. E di recente ha mostrato interesse per un altro ruolo, e forse Stephanie Beatriz potrebbe sostituire Ruby Rose in Batwoman.