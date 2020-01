Stephen Amell anticipa la scena d'azione più incredibile nella storia di Arrow

Questa notte andrà in onda sul network americano The CW l'ultimo episodio di Arrow, lo show che ha dato vita all'attuale universo supereroistico targato The CW. Ma Stephen promette un finale coi fiocchi, merito anche di una fantastica scena d'azione.

L'ottava e ultima stagione di Arrow si chiuderà con il botto.

Nel senso che, con le parole di Stephen Amell, il series finale della serie avrà la scena, anzi, "la sequenza d'azione che metterà fine a tutte le sequenze d'azione".

Ai microfoni di Collider, Amell ha infatti spiegato come per la loro ultima volta sul set di Arrow, "ogni stuntman che abbia mai lavorato allo show, anche quelli che si sono ritirati o stanno lavorando per Flash, Supergirl o Legends, tutti sono accorsi. È una sequenza che, l'ho fatta vedere anche a Robbie [Amell, il cugino, Firestorm nell'Arrowverse], e pure lui non riusciva a smettere di dire quanto fosse incredibile. E io che gli facevo 'Quello era solo un terzo, continua a guardare!'. È forse un po' superflua, un po' teatrale, probabilmente, almeno in termini di quante persone faccio fuori. Ma era ciò che i fan meritavano".

Marc Guggenheim, produttore e sceneggiatore dell'Arrowverse, ha ammesso che scrivere il finale di Arrow è stato davvero difficile, ma sia lui che Beth Schwartz promettono che tutti i personaggi verranno onorati, e che ci sarà da commuoversi.