Stephen Amell di Arrow anticipa il ritorno di Colton Haynes nei panni di Roy Harper!

Dopo la sconvolgente frattura avvenuta nel finale di mid-season, il Team Arrow è sotto di qualche membro e Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) potrebbe aver bisogno di un vecchio amico che lo affianchi nella lotta al crimine per le strade di Star City.

Attenzione possibile Spoiler

Ora che Black Canary, Wild Dog e Mr. Terrific hanno abbandonato la squadra, al Team Arrow sono rimasti soltanto i tre componenti originali. Attraverso i social, tuttavia, Stephen Amell ha recentemente condiviso un vecchio screenshot con protagonisti il suo Green Arrow e Roy Harper, il personaggio interpretato fino a qualche anno fa dal collega Colton Haynes. Dichiarando scherzosamente il proprio amore per l’attore, Amell potrebbe aver lasciato intendere che il personaggio, il cui ritorno è già stato confermato qualche mese fa, rientrerà nel cast di Arrow dopo la pausa invernale già in corso.



Arsenal aveva lasciato il Team Arrow nel corso della terza stagione del serial, al fine di scagionare il suo mentore dall’accusa di essere il vigilante mascherato di Star City. Ora che Oliver dovrà fronteggiare, da solo, un intero team di criminali capeggiato da Cayden James, l’arciere avrà più che mai bisogno di una spalla su cui contare, e chi potrebbe assisterlo meglio del suo indiscusso pupillo? D’altro canto, Cayden James può invece contare sul supporto del misterioso Vigilante, per non parlare del mafioso russo Anatoly Knyazev e della terribile Laurel Lance/Black Siren di Terra-2.



Arrow tornerà sulla rete statunitense The CW il prossimo 18 gennaio.