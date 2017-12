Stephen Amell di Arrow rivela che vorrebbe partecipare al sequel di Justice League!

Durante un panel tenuto lo scorso weekend presso l’evento, un fan ha domandato ase questi vorrebbe partecipare o meno al sequel di. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione ComicBook, il fan si sarebbe addirittura offerto di lanciare una petizione!

Questa è stata la risposta dell’attore: “Sono soddisfatto del ruolo che ricopro all’interno del DC Universe, o qualunque cosa siano l’Arrowverse, il DCEU, e così via. Se mi piacerebbe partecipare al sequel di Justice League? Beh, sì. Mi piacerebbe un sacco interagire con Jason Momoa! Però, se preferite che sia un altro a interpretare la prossima versione di Green Arrow... a me sta bene. Non m’importa. Non desidero altro che il successo per qualsiasi progetto targato DC.”



Stephen Amell non è però l’unico attore dell’universo televisivo The CW che i fan vorrebbero nel DCEU. Quando Warner Bros., ad esempio, annunciò di aver affidato la parte di Barry Allen/The Flash ad Ezra Miller e non a Grant Gustin, i fan del network ebbero una reazione particolarmente negativa.



Se il DC Extended Universe proponesse una nuova versione di Green Arrow, probabilmente la reazione dei fan sarebbe persino più aspra, in quanto Stephen Amell è molto influente tra gli appassionati DC Comics e ve ne sono molti che lo vorrebbero sul grande schermo al fianco di Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher, Ezra Miller ed Henry Cavill.

E voi, cosa ne pensate? Vorreste che Amell prendesse parte alle future pellicole del DCEU?