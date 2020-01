Stephen Amell di Arrow vittima di un altro attacco di panico

Momenti di terrore per l'attore Stephen Amell. Il celebre interprete del personaggio di Oliver Queen nella serie Arrow, ha raccontato che recentemente è stato vittima di un attacco di panico mentre era impegnato durante la registrazione di un podcast.

Lo spiacevole evento si è verificato quando Amell stava parlando in compagnia di Michael Rosenbaum - il Lex Luthor di Smallville - poco dopo la fine di Arrow. Dopo circa mezzora dall'avvio della registrazione, l'attore si è allontanato per via di un malessere, per poi tornare successivamente e accennare al problema che ha avuto.

"Avrei dovuto cancellare tutto" ha esordito Amell, che nel 2017 era stato vittima di un precedente attacco di panico "Ho camminato verso casa. Ti sei fermato vicino a me e hai cercato di accompagnarmi a casa. Stavo gelando lungo la strada. Ho detto a mia moglie 'Ho avuto un terribile attacco di panico'".

Rosenbaum ha poi cercato di verificare lo stato di salute di Amell, inviando un messaggio alla moglie per tenere sotto controllo la situazione. La situazione fortunatamente è migliorata e lo stesso attore ha voluto prendere parte nuovamente al podcast perché intenzionato a rifare una registrazione migliore.

"Avevamo dovuto accorciare tutto velocemente perché ho avuto un attacco di panico totale. Non è stato bello. Qualche settimana fa sono ritornato per parlarne. Ero davvero in una brutta situazione e sono felice adesso di poter dire che sta andando decisamente meglio".

Stephen Amell è stato uno dei protagonisti del recente evento crossover Crisi sulle Terre Infinite che ha coinvolto la maggior parte delle serie DC di The CW e ha completamente stravolto il multiverso televisivo, come mostrato anche da alcune foto di Arrow post-Crisi.