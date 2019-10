Stephen Amell assicura: 'Oliver e Laurel lavoreranno l'uno per l'altro'

L'ultima stagione di Arrow porta con sé l'inevitabile caos che annuncia l'avvicinarsi della Crisi, e in virtù di ciò sembra sia tempo di sovvertire per il bene comune alcuni degli equilibri a cui siamo stati abituati, anche quando si tratta di rapporti tra protagonisti e villain.

Gli episodi di quest'ottava stagione dello show capostipite dell'Arrowverse stanno infatti vedendo il nascere di una stranissima coppia, quella formata da Oliver Queen e la Laurel Lance di Terra 2, vale a dire Black Siren. Una collaborazione, quella tra i due personaggi, che ha ovviamente stupito i fan della serie ai quali, però, giungono ora le rassicuranti parole di Stephen Amell.

"Si guardano le spalle a vicenda. Lavoreranno insieme, l'uno per l'altro. Ci sono più momenti durante i quali Oliver guarda verso di lei e le dice: 'Non mi sarei mai aspettato di andare in missione con te, ma sono contento che tu sia qui'. Se Oliver non credesse nella possibilità che una persona cambi sarebbe un enorme ipocrita, visto il tipo di persona che era in Russia e il tipo di persona che è adesso" ha spiegato Amell.

L'avventura di Stephen Amell nei panni di Arrow, comunque, sta per giungere al termine: all'attore resta un solo episodio da girare prima di dire addio allo show. Il quarto episodio di quest'ottava e ultima stagione, intanto, vedrà il debutto del nuovo Deathstroke.