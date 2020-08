Stephen Amell vi dà il benvenuto alla Heels Gymnasium, per la nuova serie sul wrestling

L'annuncio di Heels non è passato inosservato ai fan di Arrow, visto che la nuova serie sul mondo del wrestling professionistico indipendente avrà come protagonista proprio Stephen Amell.

L'attore è attualmente impegnato con le riprese, e ha voluto condividere su Twitter una prima immagine che ci mostra il logo della Heels, fondata dai due fratelli protagonisti, dando così il benvenuto ai fan all'interno della palestra in cui sarà ambientata parte della serie.

Scritta da Michael Waldron (Loki), la prima stagione sarà composta da otto puntate e tratterà di "un uomo ed una donna che inseguono i loro sogni all'interno del mondo del wrestling professionistico in una piccola città. Ambientato in un'affiatata comunità della Georgia, Heels segue una compagnia di wrestling a conduzione familiare mentre due fratelli e rivali combattono per l'eredità del loro defunto padre. Sul ring, qualcuno deve interpretare il bravo ragazzo e qualcuno deve essere nemico (the heel, in gergo)".

Dopo film come The Wrestler e Foxcatcher o serie come Glow, sarà interessante approfondire ciò che succede all'interno del circuito indipendente con una storia che si propone di affrontare con sincerità i problemi dietro ad uno sport spesso controverso. Nel cast troviamo anche Alexander Ludwig di Vikings: l'interprete di Ragnar avrà qui l'importante ruolo di Ace Spade, fratello di Jack (Stephen Amell).