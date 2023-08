Stephen Amell nella bufera: i commenti sullo sciopero dovevano rimanere privati

Stephen Amell ha dichiarato di essere contrario allo sciopero degli attori, pur sostenendone la causa. Amell ha spiegato di non ritenerla una tattica corretta per far valere i diritti della categoria, attirandosi diverse critiche. L'attore è tornato sull'argomento spiegando che quei commenti dovevano rimanere privati.

A TMZ Stephen Amell ha provato nuovamente a spiegare il suo punto di vista:"Non voglio essere troppo poetico ma viviamo in un'epoca in cui le persone vogliono che voti fintanto che lo fai per il loro candidato. E posso sostenere il mio sindacato ma lì è stato un voto di autorizzazione per un motivo. Ed era in maniera schiacciante a favore dello sciopero. Era il 98% [...] Penso soltanto che sia stato fatto in un modo in cui o è bianco o è nero. Tutto o niente, e sto parlando di show e film che stavano per uscire prima dello sciopero. Sto parlando in particolare di show in cui io e altri gruppi di persone mettiamo l'anima [...] Il ritardo per lo sciopero c'è stato anche per progetti che erano dall'altra parte. A posteriori, avrei dovuto fare un lavoro migliore occupadomene in privato con la leadership del mio sindacato che apprezzo e ammiro molto" ha dichiarato Amell sullo sciopero degli attori che prosegue da quasi un mese insieme allo sciopero degli sceneggiatori.



Poi la chiusura:"Mi prenderò un po' di tempo in tranquillità e cercherò di staccare un po' la spina, e facendo un gioco di parole, se ciò aiuterà questo processo sarò felice di prendere quelle fionde e quelle frecce [in inglese 'arrows', richiamando il titolo della serie tv]. Non mi considero un martire, e francamente avrei preferito che questi commenti non fossero mai stati resi pubblici ma l'hanno fatto. Ed eccoci qui, spero che si possa portare ad una discussione più ampia e si possano riportare le persone al lavoro".



Le dichiarazioni di Stephen Amell sullo sciopero hanno generato diversi commenti sui social, la maggior parte critici nei confronti dell'opinione della star di Arrow.