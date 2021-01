Stephen Amell: come era l'attore di Arrow? Ecco il suo cambiamento attoriale

Stephen Amell, nato l'8 maggio 1981, è un attore canadese meglio conosciuto per il suo successo televisivo. Recentemente è divenuto alquanto popolare per il suo ruolo nella serie Arrow, precursore dell'universo narrativo Arrowverse.

Dopo una lunga carriera come insegnante di spinning, la sua prima esperienza attoriale si ebbe nel 2004 quando Amell è apparso in tre episodi della serie Queer as Folk nei panni di Liberty Rider. Ha anche interpretato il ruolo di Adam nella prima parte della serie TV Dante’s Cove. Nella seconda stagione, l'attore Jon Fleming ha sostituito Stephen Amell.

Nel 2007 Amell ha vinto il Gemini Award per la sua apparizione come cameo in ReGenesis. Nello stesso anno, ha ottenuto una nomination ai Gemini come miglior attore nella serie televisiva Rent-a-Goalie. Questo gli ha permesso di essere contattato per recitare nelle serie drammatiche Da Kink in My Hair e Heartland.

Nel 2010 ha interpretato il personaggio del lupo mannaro Brady nella seconda stagione di The Vampire Diaries. Amell ha poi interpretato Joran van der Sloot in Lifetime: Justice for Natalee Holloway, presentato per la prima volta nel maggio 2011. Il 2 ottobre 2011, HBO ha pubblicato la terza stagione di Hung e qui Amell ha interpretato il cameriere Jason, che era il rivale di Ray Decker. È anche apparso nella stagione 4 di 90210 come Jim.

Nel gennaio 2012, Amell ha recitato in Arrow nei panni del protagonista. In questa serie, infatti, ha interpretato il supereroe Freccia Verde fino al 2020 per ben 8 stagioni e 170 episodi.

