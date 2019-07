Stephen Amell ha cominciato le riprese dell'ottava stagione di Arrow!

Mentre l'attenzione dei più è concentrata sull'imminente Crisi sulle Terre Infinite, nuovo ambiziosissimo crossover dell'Arrowverse, i veri fan non dimenticano che c'è una serie stand-alone da guidare verso una delle sue stagioni più importanti.

Non lo dimenticano, fortunatamente, neanche gli addetti ai lavori: le riprese per l'ottava stagione di Arrow hanno infatti preso ufficialmente il via, come annunciato dallo stesso Stephen Amell tramite il proprio account Instagram.

L'attore ha infatti pubblicato una foto che ritrae un ciak di Arrow 8 (riconoscibile, ovviamente, dal logo ufficiale della serie) accompagnata dalla scritta "Un'ultima volta". Un commento laconico che ci ricorda che quest'ottava stagione sarà l'ultima per l'Oliver Queen di Stephen Amell, destinato probabilmente alla morte e sicuramente a passare il testimone al suo successore nei panni del supereroe vestito di verde.

A confermarlo è stato recentemente lo stesso produttore Marc Guggenheim, che ha confermato la comparsa di un nuovo costume che non sarà, però, indossato da Oliver Queen. Beth Schwartz, showrunner di Arrow, ha invece svelato che il titolo del primo episodio dell'ottava stagione sarà Starling City. A proposito del primo episodio, si fanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero incentrato sui viaggi nel tempo. Sarà vero? Non resta che aspettare: tra il dire e il fare c'è una Crisi da superare.