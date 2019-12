Stephen Amell conferma su Twitter un evento di Crisi sulle Terre Infinite

Stephen Amell rivela finalmente un dettaglio che aveva anticipato già da un po' sui social media, senza però darlo a intendere. E questo dettaglio ha a che fare con la prima parte di Crisi sulle Terre Infinite. (Seguono spoiler)

Il crossover più ambizioso dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, è appena iniziato, e già ci sono stati regalati diversi momenti di grande intensità. Uno di questi è stato sicuramente l'addio a Oliver Queen (che i fan non hanno preso molto bene), che si è sacrificato per salvare la vita di un miliardo di persone combattendo fino all'ultimo contro l'esercito dell'Anti-Monitor.

Ma prima di far ciò, Oliver ha effettuato un vero e proprio passaggio di testimone, e conferito titolo e costume di Green Arrow a sua figlia Mia (Katherine McNamara). Dettaglio che era stato anticipato in una foto che l'attore ha postato sui social poco prima dell'inizio del crossover, e convenientemente oscurata a ottobre, quando la postò per la prima volta.

Nello scatto che potete trovare (in entrambe le versioni) qui in calce alla notizia, c'è Amell con sua figlia Mave (con un adorabile cappello da Grifondoro), assieme a Melissa Benoist (Supergirl), Tyler Hoechlin (Superman), Grant Gustin (The Flash), Ruby Rose (Batwoman) e Brandon Routh (The Atom), e ovviamente Katherine McNamara nei panni di Mia, che qui indossa già il costume ereditato da Oliver.

Per sapere come procederà la storia, e cosa farà Mia ora che è lei la Freccia Verde designata, dovremo aspettare questa notte, quando andrà in onda su The CW la seconda parte di Crisi sulle Terre Infinite.