Stephen Amell ebbe una crisi di panico durante un podcast: ecco perché lo ha voluto online

Quando ripensiamo a vecchie serie TV spesso ci chiediamo "che fine ha fatto il cast?". Chi ha saputo re-inventarsi è stato Michael Rosenbaum, aka il Lex Luthor di Samllville con Tom Welling, che negli anni ha iniziato una fortunata serie di podcast. Tra gli ospiti anche Stephen Amell, che ha vissuto un'esperienza davvero poco piacevole.

In una recente intervista al portale Comicbook Michael Rosenbaum ha raccontato parte della sua vita dopo la fortunata serie sulle origini di Superman e di come la sua serie di podcast intitolata Inside of You with Michael Rosenbaum abbia avuto un inaspettato successo.

"Sono stato nel settore per 20 anni e sento di aver incontrato molte persone tra convention, Comic-Con e persino sul set o quando fai uno spettacolo. Tra loro ho molti amici e uno in particolare è Stephen [Amell]che ho incontrato la prima volta aduna partita di hockey sette anni fa e ora è un grande fan del podcast e ascolta e dice a tutti i suoi follower di ascoltarlo."

L'ex.... Lex ha poi parlato di quando l'attore ed amico è stato suo ospite e della crisi di panico avuta da Amell durante la registrazione:

"Ad un certo punto ha avuto un attacco di panico, che potrete ascoltare nel podcast. Passata la crisi gli ho chiesto 'Vuoi che lo cancelli?' e Stephen mi dice 'Fammi ascoltare cos'hai registrato'. Lo ha ascoltato e poi ha detto: "Penso che questo sia ottimo per il tuo podcast e davvero utile per chi lo ascolterà, che è la cosa più importante. Continuiamo da qui, voglio finire l'intervista". E così fece. È subito diventato virale e spero che quando lo ascolterete penserete 'Wow! È stato fantastico'. Spero ascolterete ogni episodio perché penso che gli ospiti mostrino una parte di sé ad ogni podcast, perché io lo faccio. Ricevo qualcosa da ogni ospite, non importa se li conosco o meno."

Il motivo sarebbe quindi da ricercare nello scopo stesso per cui Inside of You è nato: accettare le proprie fragilità e mostrare che anche le grandi star hanno momenti difficili, ma che si possono superare.

Ha poi concluso: "Ciò che amo dello show è che è intimo, reale, qui le celebrità che si aprono e parlano di ansia, depressione e altre cose con cui tutti facciamo i conti. È davvero gratificante per me, come una terapia, e credo anche l'ospite e per le persone che ci ascoltano."

Potete trovare l'intera serie di podcast, compreso quello con il protagonista di Arrow, sulla pagina ufficiale di Inside of You, mentre per altre curiosità sugli attori vi rimandiamo al commento di Rosenbaum sulla Snyder Cut e alla prossima reunion del cast di Smallville.