Stephen Amell e David Ramsey di Arrow dicono addio a Supernatural

Sono addii piuttosto impegnativi quelli che si profilano all'orizzonte dalle parti di The CW: a breve, infatti, il popolare network decreterà la fine di due di suoi show più popolari, vale a dire Supernatural e Arrow.

Addii che, ovviamente, vengono sentiti in particolar modo dagli addetti ai lavori: gli stessi protagonisti di Arrow, d'altronde, non possono né vogliono ignorare l'importanza che la serie di Ackles e Padalecki ha avuto nella crescita del network, spalancando di fatto le porte agli investimenti fatti in seguito per mettere in piedi l'Arrowverse.

A spiegarlo sono state proprio due star di Arrow, ovvero il protagonista Stephen Amell e David Ramsey. "Voi ragazzi ci avete aiutato a capire come funziona tutto questo, com'è mandare avanti uno show di punta su The CW. Ce l'avete fatta. Siete stati la nostra locomotiva. Grazie per averci mostrato la via" ha ringraziato Ramsey in un video, seguito da uno Stephen Amell decisamente meno serioso: "Io ho fatto Arrow per otto stagioni. So che quelle di Supernatural sono quindici, ma loro sono in due, c'è Jared e c'è Jensen. Quindi se li dividi sono sette stagioni e mezza a testa".

La notizia dell'arresto di Padalecki per guida in stato d'ebbrezza, comunque, sembra non dover mettere in discussione la messa in onda dello show: gli stessi fan di Supernatural si sono immediatamente attivati per difendere il loro idolo.